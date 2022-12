Il presidente del Senato Ignazio La Russa a Paternò per Santa Barbara

A Paternò sono i giorni di Santa Barbara. Grandi emozioni per i cittadini che hanno potuto rivivere le celebrazioni in maniera tradizionale dopo le limitazioni conseguenti alla diffusione della pandemia. Nelle giornate del 3, 4 e 5 dicembre grandi festeggiamenti nella cittadina etnea e oggi, per l'uscita del simulacro della Patrona paternese, ad assistere alla processione e a consegnare un mazzo di fiori all'ingresso della chiesa di Santa Barbara c'erano anche diversi politici di spicco del posto, in particolare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, il deputato nazionale Francesco Ciancitto e la deputata regionale Martina Ardizzone. Hanno sfilato da palazzo Alessi in compagnia del sindaco di Paternò, Nino Naso e una nutrita rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Per La Russa, atterrato a Catania anche per partecipare alla Festa regionale del Tricolore che ha visto riunirsi i colleghi di Fratelli d'Italia, è stata l'occasione per raccontare ai giornalisti presenti sul posto la festa di Santa Barbara vissuta da bambino, "un'emozione indescrivibile" viverla ricordando il passato, oggi, da presidente del Senato italiano. "Mi portavano in piazza Sant'Antonio, c'erano i fuochi d'artificio. Ricordo i commenti della gente. Per il resto, c'è poco da dire, la partecipazione della gente la dice lunga sull'importanza che Santa Barbara ricopre per i paternesi. La Russa è stato "travolto" dall'abbraccio dei propri concittadini che lo hanno fermato per foto o per un semplice saluto, chiedendo anche il massimo impegno per aiutare i cittadini italiani in questo momento storico molto particolare, caratterizzato da una forte crisi economica.

"Siamo felici della visita istituzionale di La Russa su invito del sindaco Nino Naso - ha spiegato il presidente dell'Assemblea Regionale Sicilia, Gaetano Galvagno -. Speriamo che giornate come questa, di festa, possano aiutarci a ricominciare dopo la pandemia".