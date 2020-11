Il Questore chiude un bar a Biancavilla: sede di spaccio di stupefacenti

Il Questore di Catania di Catania Mario Della Cioppa ha sospeso per 15 giorni il “Bar Coco” di Biancavilla, gestito da C.G. A seguito di un controllo svolto dai carabinieri di Biancavilla, insieme ai militari del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catania, l’esercizio pubblico è stato segnalato come presumibile deposito di sostanze stupefacenti per la piazza di spaccio locale e, pertanto, motivo di grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’interno dell’esercizio, sono stati identificati sette avventori, già noti alle forze dell’ordine, quasi tutti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e sono state rinvenute 8 dosi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, alcune bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica, nonché banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A ciò si aggiunge che i militari hanno riscontrato numerose violazioni della normativa vigente per l’emergenza sanitaria. Sanzionati così i clienti presenti che erano in numero maggiore rispetto a quello consentito in base alle dimensioni del locale, non rispettavano la distanza minima di sicurezza e non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale. Il titolare dell’attività è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per detenzione abusiva di armi: a seguito di successivi accertamenti, è stata trovata una baionetta non denunciata alle Autorità.