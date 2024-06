Il ritorno di Silvia Maira con “alla scoperta di te-ballando al buio”

Dopo il successo de “L’antica cioccolateria dei sapori ritrovati”, “Il segreto del maresciallo” e “Mandorli in fiore” che le è valso il Premio speciale GIURIA Cefalù città di Ruggero, l’autrice siciliana Silvia Maira torna in libreria con “Alla scoperta di te-Ballando al buio”, edito PAV Edizioni per la collana Contemporary Romance di RomancePAV (a cura del Direttore scientifico Dave Given) e distribuito da Libro.co Italia.Silvia Maira ha da poco partecipato al SalTo24 ottenendo un ottimo riscontro dai lettori, e l’8 giugno alle ore 17 presenterà la sua ultima opera alla kermesse palermitana “Una marina di libri” presso la sala Planetario