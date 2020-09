Il Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia è il nuovo comandante della Compagnia di Fontanarossa:

Il Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia è il nuovo comandante della Compagni di Fontanarossa. Nato a Catanzaro il 5 luglio del 1974, coniugato, laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza interna, è entrato a far parte dell’Arma dei Carabinieri nel 1998 come “ufficiale di complemento” e poi, nel 2001, ha partecipato al 39° corso applicativo alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Nel corso della sua attività professionale è stato comandante di plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e quindi trasferito, da ufficiale addetto, all’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale. Dal 2009 è stato comandante del Nucleo di Castelporziano del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, ricoprendo anche l’incarico di Vice Comandante di quest’ultimo prestigioso reparto prima di assumere il comando lo scorso 14 settembre 2020 della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa.

