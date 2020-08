Illegalità diffusa, controlli a tappeto a Paternò

I carabinieri della compagnia di Paternò, con in campo i militari del Nucleo Radiomobile e delle stazioni dipendenti, hanno eseguito nel fine settimana un controllo straordinario del territorio ottenendo i seguenti risultati: denunciato un 76 enne di Adrano poiché ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. L’uomo è stato sorpreso in viale Dei Fiori con in dosso una pistola Beretta cal. 38, completo di caricatore con 6 cartucce all’interno. Denunciati tre pregiudicati di 35, 55 e 56 anni, tutti di Belpasso, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale. I tre uomini non si sono fermati all’alt imposto da una pattuglia, tentando la fuga per le vie del centro storico; azione resa inutile dalla pronta reazione dei carabinieri che li hanno inseguiti e bloccati. Segnalati alla Prefettura di Catania, per uso personale di sostanze stupefacenti, tre giovani paternesi trovati in possesso di complessive 7 dosi marijuana; Contestate 20 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’ammontare complessivo di 7.900 euro; sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli, ritirati 5 documenti di guida e di circolazione; identificate 75, controllati 26 veicoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.