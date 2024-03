Imbrattano le mura di villa Belvedere per una dedica d'amore: denunciati

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno denunciato due uomini, un 31enne di Aci Castello e un 36enne di Aci Catena, sorpresi nella notte di giovedì scorso, mentre imbrattavano le mura della ottocentesca Villa Belvedere: giardino pubblico panoramico nel centro di Acireale.

In particolare i militari stavano svolgendo un servizio di perlustrazione notturna nel centro etneo, quando, alle 2 circa, percorrendo viale Regina Margherita, hanno scorto due persone che erano ferme in modo guardingo nei pressi dell’ingresso secondario della villa, una delle quali con in mano un sacco di plastica.

Insospettiti da tale atteggiamento, la pattuglia li ha subito raggiunto la coppia, che accortasi del loro arrivo, ha invano cercato di scappare di corsa a piedi, provando anche inutilmente a gettare via il contenuto della busta. Tentativi purtroppo per loro non andati a buon fine, poiché i due sono stati presto raggiunti dopo un breve inseguimento.

Bloccati i due sono stati quindi perquisiti, mentre altri carabinieri si sono preoccupati di recuperare quello che era stato appena buttato via, ovvero alcune bombolette di vernice spray. Tornati, dunque, sul posto dove i due erano stati avvistati, i carabinieri hanno capito cose era appena accaduto, poiché sulle mura perimetrali era presente un grande “graffito”, fatto con vernice spray dello stesso colore di quelli trovati nel sacchetto. Naturalmente la perquisizione è stata estesa anche sull’auto di uno dei giovani, parcheggiata in una via limitrofa, dentro la quale i militari hanno trovato un’intera cassa di bombolette spray. I due, a quel punto, non hanno potuto che ammettere le loro responsabilità, confermando di essere gli autori del graffito, che, da quanto riferito da uno dei due, sarebbe stato realizzato per una dedica d’amore. I due sono stati quindi denunciati per danneggiamento.

