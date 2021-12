Imbrattata con la vernice spray la fontana di piazza Duomo

E' stata imbrattata con della vernice spray la fontana che si trova ai piedi del Liotro, in piazza Duomo. Una sigla che ha offeso un'intera comunità e che è stata immediatamente cancellata. Ma lo sfregio ha fatto intervenire il sindaco Pogliese che ha bollato il gesto come affermazione di "arroganza e inciviltà in un luogo simbolo".

"Forse per qualcuno anche questi gesti potrebbero essere responsabilità dell'amministrazione comunale - dice Pogliese - quando sappiamo bene che gli atti di inciviltà come questi sono frequenti in tutte le grandi Città del mondo, nelle quali si combattono battaglie infinite contro i "finti writer" che sporcano i muri. Mi piacerebbe che il 2022 iniziasse anche con la consapevolezza di tutti che non è pensabile una Catania con un poliziotto o un vigile ad ogni angolo: serve che ciascuno faccia il possibile, certo, dall'amministrazione alle forze dell'ordine alle quali è demandato il controllo sul territorio, fino a un fronte compatto, e senza distinguo, contro chi non ama Catania, la sporca, la deturpa e non ne rispetta le regole"

"La fontana è ripulita, dopo poche ore, ma serve una grande campagna di educazione civica che parta dai piccoli gesti quotidiani per immaginare una Città migliore. Amiamo Catania, proteggiamola, condanniamo e isoliamo chi la sporca e la svilisce", conclude il primo cittadino. Nella zona sono diverse le telecamere di sorveglianza che potrebbero portare alla individuazione dell'autore del gesto.