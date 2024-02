Imbrattati i muri della sede Rai di Catania

Per la seconda volta in breve tempo, la sede Rai di Catania è stata oggetto di un atto di vandalismo, con graffiti offensivi nei confronti dell'azienda e del suo personale. A denunciare l'episodio è il sindacato Unirai, rappresentante dei liberi giornalisti Rai.

Questa aggressione rappresenta l'ultimo episodio di una serie di attacchi che hanno colpito le sedi Rai in varie città italiane, come sottolineato nella dichiarazione del sindacato. Unirai si mostra fiducioso che le forze dell'ordine riusciranno rapidamente a identificare i responsabili di questi atti vandalici. "Si tratta di individui che, in maniera volgare, hanno definito l'azienda con il termine dispregiativo 'Telemeloni'".

Il sindacato sottolinea la necessità di risposte immediate e forti nei confronti di tali teppisti, esprimendo solidarietà al personale della sede di Catania e a tutti coloro che sono stati coinvolti in queste aggressioni. La nota prosegue affrontando le polemiche politiche che circondano la Rai, criticando coloro che, a detta del sindacato, "diffondono false narrazioni sulla presunta "Telemeloni", caratterizzata da censure e sbilanciamenti inesistenti, come confermato dai dati". Unirai ribadisce l'importanza di ridurre i toni nel dibattito sulla Rai per evitare di alimentare comportamenti violenti da parte di teppisti.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale