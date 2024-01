Entra in chiesa e porta via il candelabro con le offerte: le immagini del furto | Video

Nelle immagini, registrate dalle telecamere di videosorveglianza della chiesa del “Sacro Cuore ai Cappuccini” e diffuse dai carabinieri della stazione di piazza Dante, viene immortalato il 48enne mentre si appropria del calendabro delle offerte, che era posizionato dinanzi all’immagine sacra di Sant’Agata, per poi allontanarsi con nonchalance con la refurtiva sotto braccio, in direzione di via Garibaldi