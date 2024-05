Immigrata irregolare denuncia lo smarrimento della carta prepagata: espulsa

La polizia ha denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, una donna cubana di 46 anni, presentatasi al commissariato Borgo Ognina per denunciare lo smarrimento di una carta prepagata. L'operatore dell’ufficio denunce, durante il controllo del passaporto per l’identificazione, ha accertato che la donna era priva del permesso di soggiorno risultando così irregolare in Italia. Dopo gli adempimenti di rito e di concerto con l’ufficio immigrazione della questura gli agenti hanno disposto per la cittadina cubana l’esecuzione del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera.