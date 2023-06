Arrestato un trafficante di esseri umani: i migranti arrivavano a Catania in traghetto

C'è anche Catania tra i punti di approdo per migranti irregolari, che giungevano in Italia grazie all'intermediazione di tre guineiani. E' quanto emerso dalle indagini della guardia di finanza di Treviso nell'ambito dell'operazione "Malta's passeur", che ha portato all'arresto di un cittadino extracomunitario, originario della Guinea. Si tratta della seconda di tre persone provenienti dal Paese africano coinvolte nelle indagini delle fiamme gialle Trevigiane.

Come entravano in Italia i migranti irregolari

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli stranieri irregolari, provenienti dal continente africano, prima di essere definitivamente trasferiti in Italia sarebbero stati condotti a Malta, dove potevano disporre di un alloggio temporaneo fornito dagli stessi indagati. Successivamente, sfruttando documenti di identità contraffatti o intestati ad altri soggetti compiacenti, i tre facevano imbarcare gli immigrati a bordo di voli aerei. Le destinazioni erano gli aeroporti di Treviso, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Bari, Torino, Orio al Serio, Napoli, Perugia. Venivano utilizzati anche traghetti diretti a Catania. La tariffa fissata per ciascun ingresso irregolare variava tra i 450 e i 700 euro a migrante. Si presume che siano alcune centinaia gli stranieri trasferiti in Italia con questo sistema.

Le indagini

Il presunto trafficante di essere umani, insieme ai due connazionali, era già stato destinatario, nell’ottobre 2021, di un provvedimento cautelare con l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di detenzione domiciliare nelle fasce orarie serali e notturne. Subito dopo la notifica dell’ordinanza disposta dal Gip di Treviso, si era però allontanato dal suo domicilio in provincia di Napoli, rifugiandosi all’estero. A questo punto, il tribunale di Treviso, nel gennaio 2022, aveva disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere. Nelle scorse settimane, il guineiano si è presentato al commissariato Anzio-Nettuno di Roma per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo contesto, gli agenti della polizia di Stato, nel corso delle operazioni di identificazione, si sono resi conto che i finanzieri trevigiani avevano inserito in banca dati una richiesta di arresto in caso di rintraccio nel territorio italiano.