Immigrazione, chiede permesso di soggiorno con passaporto falso

Il nuovo decreto legge, il numero 130 del 28 ottobre scorso, ha dato il via alla possibilità per chi possiede un permesso di soggiorno per motivi umanitari di richiederne la conversione per lavoro subordinato: gli agenti dell'Uffico immigrazione, nella giornata di ieri, hanno arrestato il cittadino maliano D.A., di anni 20, il quale si era presso quest’Ufficio Immigrazione per richiedere proprio la conversione del documento che gli dava titolo a permanere in territorio italiano. Il passaporto presentato dall'uomo in sede di acquisizione della pratica è risultato essere falso. Gli agenti infatti, dopo un accurato controllo, hanno evidenziato come il documento fosse stato alterato sostituendo la pagina riportante la foto e i dati anagrafici del titolare. L'analisi del documento è passata quindi nelle mani della Polizia Scientifica, che è riuscita ad identificare il cittadino maliano e ha svolto ulteriori accertamenti attraverso i quali gli agenti sono riusciti a individuare l’identità del soggetto che aveva ceduto il proprio passaporto per consentirne la fraudolenta sostituzione. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se vi sia un collegamento tra questo e con altro caso analogo, avvenuto all’inizio del mese nel quale era coinvolto uno straniero della stessa etnia. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo la convalida e il rinvio a giudizio, ne ha disposto la liberazione.