Immobili occupati in via Gallo: firmati i primi contratti di affitto regolare

Si conclude oggi, felicemente, la vicenda delle prime seo famiglie che per anni hanno occupato abusivamente immobili di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico- San Marco”, in via Gallo, nel centro storico di Catania. Stamane gli inquilini sono stati ricevuti nei locali dell’Azienda, per regolarizzare la propria posizione e firmare i contratti di locazione concordati, anche alla luce delle recenti sentenze del Tribunale di Catania. Il lieto epilogo è stato ottenuto, dopo anni di vicende giudiziarie e battaglie legali, solo nel corso di questi ultimi mesi. A seguito di numerosi incontri nella sede della Prefettura, grazie alla disponibilità del Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi e del direttore generale dell’Aoup, Gaetano Sirna, il problema è stato definitivamente affrontato dalle parti, assistiti dal sindacato Sunia, fino al raggiungimento della firma odierna. Il positivo risultato, dunque, lascia soddisfatti tutti: gli occupanti che finalmente, dopo 30 anni, hanno una casa dove vivere serenamente con le proprie famiglie, senza l’incubo di dover subire azioni coattive di sgombero e l’Azienda che si è dimostrata sensibile a superare le criticità emerse nel tempo, tenendo fede ai propri impegni e agli obblighi giuridici. Quella di oggi, tuttavia, è una prima tranche di regolarizzazione di posizioni anomale riscontrate a seguito del piano di ricognizione straordinaria teso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’azienda. Procede nel frattempo, senza sosta, l’attività dell’Aoup volta a sanare tutte le altre posizioni irregolari residue, alcune delle quali ancora con procedimenti giudiziari pendenti, nell’auspicio che possano essere risolte positivamente.