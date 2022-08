Viale Librino, filmato mentre scarica materiale di risulta in un parcheggio

Un uomo si è recato con un furgone Fiat bianco nell'area di sosta in viale Librino 15, nell'omonimo quartiere, e ha abbandonato diversi sacchetti sul ciglio della strada. È stato più di dieci minuti a scaricare il proprio furgone dal materiale di risulta, probabilmente sacchi di sabbia o di cemento, creando una discarica abusiva nel parcheggio antistante alla farmacia che dà sul parcheggio.

L'uomo è stato ripreso da un residente che, appostandosi in cima a uno dei palazzi della zona, ha immortalato il trasgressore mentre era intento a svuotare il proprio autoveicolo. Della questione è stato informato l'assessore ai rifiuti Andrea Barresi. "Gli daremo la caccia fino alla fine - commenta Barresi -, non la passeranno liscia, anche perché da sabato saremo on line con tutte le telecamere".