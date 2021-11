In auto con affettatrici e impastatrici tenta di fuggire dai carabinieri: denunciato per ricettazione

E' stato denunciato per ricettazione un 30enne catanese, fermato dai carabinieri del comando provinciale alle 3 del mattino nel quartiere di San Giovanni Galermo. Durante un controllo del territorio i militari hanno avvistato una Volkswagen Golf. Il guidatore, alla vista dei carabinieri, ha effettuato una strana manovra nel tentativo, controproducente però, di sottrarsi a un possibile controllo. Tentativo vano visto che i militari hanno fermato e ispezionato l'auto trovando un’affettatrice per salumi ed un’impastatrice, entrambe di uso professionale, delle quali non solo non hanno dato indicazioni precise sulla provenienza ma anche discordanti tra di loro.

Il 30enne inoltre ha inoltre riferito che tali macchinari erano destinati al proprio padre, panificatore di professione, il quale, però, ha in seguito negato tale circostanza ai militari

che lo hanno interrogato.