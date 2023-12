Impenna con una moto da cross non targata in Corso Indipendenza: 25enne multato

Le acrobazie di un giovane con una moto da cross non targata non sono sfuggite agli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere di San Berillo Nuovo. Il 25enne nella tarda serata del 2 dicembre scorso si aggirava lungo Corso Indipendenza impennando con una moto da cross priva di targa, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e i passanti, incurante della presenza di una pattuglia nelle vicinanze. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti in pochi minuti e sottoposto a controllo. È stato poi sanzionato amministrativamente in quanto alla guida senza patente e senza documenti di circolazione. Il mezzo a due ruote è stato invece sequestrato per individuare con esattezza il legittimo proprietario.