Importante novità per chi desidera viaggiare a Malta

Fino a qualche giorno fa, chiunque avesse avuto il Covid e quindi fosse soggetto ad aver somministrata una sola dose di vaccino, non poteva recarsi a Malta, se non con l’obbligo di effettuare 14 giorni di quarantena presso un hotel autorizzato dallo Stato. Sebbene tali persone possano beneficiare di un pass Covid rilasciato dall'UE, tali certificati non sono stati considerati validi per l'ingresso a Malta fino ad ora. Il motivo è presto detto: il requisito per entrare nell’isola era quello d’avere due dosi. Da giorno 1 Ottobre il vincolo è stato eliminato, come annunciato dal ministro della Sanità maltese, Chris Fearne. Di conseguenza, da tale data potranno fare il loro ingresso a Malta senza effettuare alcuna quarantena tutte quelle persone che, pur avendo avuto il Covid, sono state vaccinata un’unica volta.