Imprenditoria e legalità, ciclo di incontri con i giovani e l’Arma dei Carabinieri

Un ciclo di incontri unico nel suo genere, completo ed esaustivo, dedicato ai giovani e pensato nell’ottica di formare informando al meglio. Sono stati tre i momenti di confronto svoltisi all’Istituto tecnico industriale “Stanislao Cannizzaro” di Catania ideati dalla Cna provinciale insieme alla Fondazione Ecipa (Ente confederale di istruzione professionale per l’artigianato e le piccole imprese), l’organismo della Confederazione che si occupa di elaborare e gestire interventi di formazione appunto.

Fondamentale per la riuscita del percorso per le cosiddette competenze trasversali (che si è voluto chiamare “Legalità e imprenditoria”) è stata la sinergia con l’Arma dei carabinieri, attivamente presente con il Capitano Angelo Pio Mitrione (Comandante della compagnia di Catania piazza Dante) e il Luogotenente Luigi Lauriola (Comandante della stazione carabinieri di piazza Verga). Per la Cna etnea hanno partecipato al ciclo formativo, i cui lavori sono stati introdotti e moderati dal dirigente scolastico Giuseppina Montella e dalla docente Norma La Piana, il presidente, Floriana Franceschini, il segretario, Andrea Milazzo, e i vice presidenti, Massimiliano Guccione e Davide Trovato. E ancora Giuseppe Calì (presidente nazionali dei gommisti), Giampiero Corallo (componente della presidenza della Cna provinciale), Enzo Maccarrone (responsabile del settore fiscale) e Antonio Ruberto (Affari legali).

"È il futuro dei nostri ragazzi da educare, fornendo loro quanti più strumenti di comprensione della realtà che possano utilizzare per scelte libere e consapevoli, che siano professionali, lavorative, d’impresa o personali", hanno evidenziato Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, per i quali "il grande interesse mostrato dai giovani partecipanti a “Legalità e imprenditoria” ci ridà speranza sulla possibilità di un domani in cui la Sicilia e segnatamente Catania possano invertire il trend e cessare di essere una terra da cui partire per cercare altrove quel benessere qui troppo a lungo negato". Davanti a un’attenta platea di studenti, gli esponenti dell’Arma dei Carabinieri hanno largamente affrontato i temi della legalità, declinandone con ricchezza di contenuti il significato in tutti i suoi molteplici aspetti. In particolare, sono stati delineati i metodi di condizionamento che la mafia opera nei confronti del tessuto economico legale, attraverso l’imposizione del pizzo, l’immissione di capitali illeciti, la turbativa degli appalti pubblici e la corruzione. Si è poi passati al tema del consumo responsabile, come modalità per arginare appunto l’abusivismo e alla tutela dell’ambiente, minacciato proprio dai comportamenti non idonei degli abusivi (che non conferiscono certo in modo legale i rifiuti speciali prodotti con la loro attività illecita).