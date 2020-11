Gli uffici imu, tasi e tari del Comune di Catania ricevono solo su appuntamento

Gli uffici imu, tasi e tari di Palazzo dei Chierici, in piazza Duomo, riceveranno il pubblico esclusivamente per appuntamento, una sola persona per singola pratica o avviso. Per prenotarsi è attivo il numero verde 800162040 oppure 0952931727. Disponibile anche il contatto con canale telematico dal sito www.comune.catania.it nella sezione apposita dedicata al pagamento di tosa, imu, tasi e tari. Occorre indicare data di nascita, anno e numero dell’avviso. Per eventuali comunicazioni via mail sono attivi gli indirizzi imu2015@comune.catania.it e tari@comune.catania.it .