In 200 alla staffetta blu per l’autismo: appuntamento il 9 giugno a Caltagirone

In programma domenica 9 giugno la tappa siciliana della Staffetta blu per l’autismo giunta alla sua terza edizione. Sono attese 200 persone tra ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico genitori e accompagnatori. Tra le 14 tappe che toccheranno altrettante Regioni, quella di Caltagirone è la più partecipata a livello nazionale ed è a cura delle Angsa di Messina,Catania,Siracusa. L’appuntamento alle 9.30 è presso la Fattoria sociale “Terra nostra”, realtà che ha come obiettivo la riabilitazione psichiatrica e l’inserimento delle fasce deboli all’interno della comunità, creando modello di impresa sociale, replicabile e sostenibile. Luogo della camminata in blu il Bosco di Santo Pietro, area protetta che si estende per oltre 6500 ettari gli ultimi rimasti di un'immensa area boschiva che nel Medio Evo copriva una superficie cinque volte maggiore cioè 30mila ettari.

L'appuntamento è nel parcheggio della Cooperativa Terra Nostra, da lì la colonna blu partirà per un tour nelle meraviglie del parco. Questa edizione della Staffetta si avvale per la prima volta del patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a conferma del sostegno e impegno dato dagli Enti locali alle colonne blu che hanno toccato il loro territorio nelle due scorse edizioni. La marcia nel verde vede protagonisti i ragazzi con autismo insieme alle loro famiglie e i volontari delle associazioni che assicureranno sicurezza e protezione. Per tutti i week end di giugno 2000 persone con maglietta e cappellino blu, scarpe da trekking e zainetto del colore d’ordinanza solcheranno le strade bianche che portano alle grandi bellezze di ogni Regione, per abbattere le barriere e mantenere sempre alte attenzione e sensibilità nei confronti dell’autismo che in Italia coinvolge 500mila famiglie.

L’organizzazione è curata dai genitori che vogliono così creare per i figli con disturbi dello spettro autistico una giornata di socialità immersi nella natura. Le tappe sono programmate per il 2, 9, 16, 23 giugno e coinvolgeranno 14 regioni: Sicilia, Piemonte , Molise, Emilia Romagna, Campania, Valle D’Aosta, Umbria, Lazio, Marche,Basilicata, Veneto, Toscana e Val d’Aosta Puglia e Calabria.