In due tentano di rubare un'auto ma vengono sorpresi dai carabinieri: arrestati

Un uomo di 58 anni e un giovane di 24 sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I militari sopraggiunti dopo una richiesta di intervento, da parte di un passante che aveva notato due persone armeggiare con la portiera di una Fiat Panda in via Rosso di San Secondo, hanno individuato una Smart a bordo della quale hanno trovato ed identificato i due malviventi.

Dai controlli effettuati i due uomini sono stati trovati in possesso di una chiave adulterina, di una chiave da meccanico usata come leva e di una centralina per autovetture riconducibile al gruppo automobilistico Stellantis-Fiat. Ad una decina di metri è stata rinvenuta la Fiat Panda di cui era stato segnalato il tentativo di furto che, a seguito di ispezione, presentava vistose forzature alla serratura anteriore sinistra e al cilindretto di accensione.

Per i due sono quindi scattate le manette. In seguito l’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi la sottoposizione all’obbligo di dimora e alla presentazione alla polizia giudiziaria.