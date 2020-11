In giro con lo scooter sotto sequestro: sanzionato un 40enne

Nell'ambito delle attività predisposte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, mirate a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato sanzionato un uomo di quarant’anni, con numerosi precedenti di polizia, per aver consentito che il proprio figlio circolasse con un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il motociclo era stato sequestrato nel mese di ottobre scorso poiché l’uomo circolava senza copertura assicurativa. Lo scooter, in quel momento, così come prevede il Codice della strada, fu affidato al medesimo proprietario affinché lo custodisse in un luogo privato. Nella giornata di ieri gli agenti hanno sorpreso il figlio mentre circolava a bordo del motociclo in questione. Gli operatori di polizia hanno proceduto all’immediato controllo del veicolo e hanno contestato al padre del ragazzo la violazione di cui all’art. 213, comma 8, del Codice della strada che prevede la una sanzione amministrativa fino a 7.900 euro per chi consente la circolazione del mezzo sottoposto a sequestro.. Lo scooter è stato immediatamente affidato a un deposito autorizzato dal Prefetto, dove verrà custodito fino a quando interverrà la confisca e la successiva alienazione dello stesso.