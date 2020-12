In Sicilia il Natale solidale di Oxfam in risposta all’emergenza covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Catania, 4 dicembre 2020 _Torna anche quest’anno in Sicilia il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro. Fino al 24 dicembre sarà infatti possibile, in 15 store di tutta la regione, sostenere la risposta di Oxfam all’emergenza Covid-19 nelle più gravi crisi umanitarie del mondo e offrire un aiuto alle famiglie che in Italia sono a rischio povertà ed esclusione. Per tutto il periodo natalizio oltre 100 volontari di Oxfam saranno presenti nei punti vendita Coin, Euronics gruppi Bruno, Toys, Tigota, UBIK di Palermo, Agrigento, Catania, Messina e Trapani, per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da anni di guerra. In Yemen, per esempio, dove la popolazione è costretta ad affrontare la diffusione del virus con metà delle strutture sanitarie distrutte; dove oltre 18 milioni di persone non hanno accesso a fonti d’acqua sicure e il coronavirus si aggiunge alla più grave epidemia di colera di sempre, con 2,3 milioni di yemeniti contagiati. Nello stesso periodo, nei punti vendita Coin, sarà possibile sostenere il lavoro della rete dei Community Center gestiti da Oxfam in collaborazione con diversi partner del territorio. Luoghi amici, che nelle periferie di città come Catania e altre 10 città italiane, offrono un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà con percorsi di mediazione familiare, sostegno per la ricerca di lavoro e informazioni sulle opportunità e servizi offerti dal territorio; ai bimbi più fragili con uno spazio sicuro per imparare e fare i compiti grazie alle attività del doposcuola, in un periodo in cui la didattica a distanza rende il percorso scolastico sempre più difficile; alle fasce di popolazione più a rischio, affinché siano informati sulle corrette pratiche igienico-sanitarie per fermare l’epidemia, che sta cambiando le nostre vite. “Mai come in questo momento è fondamentale che nessuno sia lasciato indietro sia che viva nella nostra città e sia colpito dalla crisi economica che sta attraversando l’Italia e l’Europa, sia che si trovi in luoghi solo apparentemente lontani.– ha detto Pierluigi Fabiano, responsabile del progetto per Oxfam Italia – Se il Covid rischia di mandare in tilt il nostro sistema sanitario, immaginatevi cosa sta succedendo in paesi come lo Yemen, dove l’80% della popolazione dopo 5 anni e mezzo di conflitto sopravvive solo grazie agli aiuti umanitari e 20 milioni di persone non hanno accesso alle cure di base. Qui se si contraggono malattie come Covid e colera, curarsi è praticamente impossibile, e fornire strumenti di base per prevenire il contagio è oggi più che mai cruciale per salvare vite. Per questo che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Con un’offerta di 2 euro ad esempio, potremmo garantire 200 litri d’acqua pulita ad una famiglia yemenita, l’equivalente del fabbisogno di una settimana per poter bere, cucinare, lavarsi. Questo Natale facciamo appello alla solidarietà di tutti, perché le tante difficoltà che ciascuno deve affrontare ogni giorno non ci facciano dimenticare chi sta peggio di noi, ma al contrario ci ricordino che solo insieme possiamo superare questo momento”. Dove trovare i volontari di Oxfam In Sicilia i volontari di Oxfam, saranno presenti: a Palermo, presso i punti vendita Toys in via Ugo la Malfa, Corso Camillo F. Aprile 171, via Pietratagliata e Bimbostore in Corso dei Mille 1660. ad Agrigento, presso il punto vendita Toys di Viale Cannatello; a Catania, presso i punti vendita Coin, Euronics gruppo Bruno, e UBIK Cavallotto; a Messina, presso i punti vendita Coin, Euronics gruppo Bruno di Milazzo, Toys di via U. Bonino; a Trapani, presso il punto vendita Bimbostore del Lungomare Dante Alighieri; a Catania e Messina presso i punti vendita di Coin. Ufficio stampa Oxfam Italia David Mattesini - 349.4417723 - david.mattesini@oxfam.it Elia Gelati – 334.7741778 – elia.gelati@oxfam.it Oxfam è un movimento globale di persone che lavorano in Italia e in oltre 90 paesi del mondo per combattere la disuguaglianza ed eliminare l’ingiustizia della povertà. Insieme, salviamo le vite nelle emergenze umanitarie, realizziamo con le comunità locali attività di sviluppo sostenibile, proponiamo stili di vita responsabili, facendo pressione per regole più giuste, che combattano la disuguaglianza e tutelino i più poveri e vulnerabili, venendo incontro alle esigenze dei consumatori e dell’ambiente. Lo scorso anno 19.5 milioni di persone nel mondo hanno beneficiato dei programmi di Oxfam, di cui il 52% donne e bambine. Di questi, 12.4 persone sono state soccorse con acqua potabile, servizi igienico sanitari, cibo e rifugi. Con oltre 70 anni di esperienza alle spalle, Oxfam è leader mondiale nel portare acqua e servizi igienico sanitari nelle emergenze, garantendo soluzioni efficaci nelle condizioni più difficili, come in Siria o in Yemen.