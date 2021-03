In strada a passeggio ma era agli arresti domiciliari: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 24enne catanese Antonino Pillera per evasione. Nel pomeriggio di ieri i militari erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio quando in via Santa Maria di Nuovaluce hanno notato Pillera, da loro ben conosciuto poiché si trovava agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti il quale, tranquillamente, stava facendo rientro a casa dopo essersi guadagnato un proprio “spazio di libertà”. Pillera è stato pertanto immediatamente bloccato ed arrestato e, quindi, ricollocato agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.