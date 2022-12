In via di approvazione il Regolamento per la sicurezza delle scuole e degli immobili

Il segretario generale Mario Trombetta insieme con il commissario straordinario Federico Portoghese ha elaborato due regolamenti per disciplinare alcuni aspetti della vita amministrativa e gestionale dell’Ente. Il primo riguarda la sicurezza delle scuole e degli immobili di proprietà della Città metropolitana di Catania. L’iter amministrativo per l’approvazione del regolamento non si è ancora concluso ma è già possibile tracciarne i principi cardine.

"In sostanza il modello organizzativo si basa su una netta separazione tra responsabilità politica ed amministrativa al fine di contrastare il degrado in cui versano gli immobili e, al tempo stesso, razionalizzare le spese di manutenzione", si legge nella nota della città metropolitana.

"Ciò premesso, da ora in poi gli interventi sul patrimonio devono essere, obbligatoriamente, garantiti da una precisa copertura di stanziamenti da allocare, annualmente, in modo sistematico nei bilanci della Città metropolitana, ivi compresa l’individuazione di una somma inerente alla massima urgenza per episodi non prevedibili.

“Il regolamento prevede anche l’autofinanziamento degli interventi, mediante concessioni di lungo periodo finalizzate alle loro tipologie”, ha dichiarato il commissario straordinario Federico Portoghese, specificando che le concessioni delle strutture a terzi (es. Impianti sportivi etc) possono prevedere forme di autogestione finanziaria ricavabile anche dalla redditività perpetua degli immobili, purché correlate alla loro destinazione d’uso e al periodo di ammortamento che si estende per un massimo di 25 anni.

Per quanto concerne il complesso le Ciminiere il ricavato delle concessioni dovrà essere destinato per il 25% al finanziamento gestionale delle stesse strutture oggetto di concessione e per il 75% alla manutenzione degli edifici scolastici.