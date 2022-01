In via Immacolata non si rispetta il porta a porta e preoccupa l'aumento di topi

I coordinatori del partito "Coraggio Italia" della quarta municipalità, Fabrizio Cristofaro e Diego Alercia, hanno fatto ulteriore sopralluogo nella via Immacolata. Nonostante l'inizio della differenziata a novembre, sono presenti dei cumuli di immondizia a causa di alcuni incivili sporcano il proprio quartiere, senza rispettare le regole della raccolta porta a porta. Tutto questo comporta un aumento della presenza di ratti. "Abbiamo un quartiere pieno di spazzatura senza motivazioni ragionevoli - spiegano Cristofaro e Alercia - perchè la differenziata viene giornalmente ritirata. Parte così l'iniziativa, nostre spese , di installare dei sistemi anti-topi, dato che il loro numero aumenta di giorno in giorno. Chiediamo attenzione da parte dell'amministrazione oltre che un tavolo tecnico per discutere delle eventuali iniziative utili per il quartiere".