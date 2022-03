Anche Biancavilla ha la sua casa dell’acqua. L’ha inaugurata stamattina in piazza Don Bosco il Sindaco Antonio Bonanno assieme all’assessore Salvo Portale e ad una rappresentanza di alunni delle terze medie delle scuole 'Bruno”' e 'Sturzo. Si tratta di un erogatore di acqua naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente, offerta a prezzi simbolici per aiutare l’ambiente. L’obiettivo è quello di azzerare l’uso delle bottiglie di plastica. Per rifornirsi acqua basterà dotarsi di una card e caricarla per multipli di 5 euro: l’acqua naturale viene offerta a 5 centesimi al litro, quella frizzante a 7 centesimi. Un ‘pieno’ di acqua di qualità vuol dire anche un grande risparmio per le tante famiglie che attingono alla Casa dell’Acqua.