Inaugurata a Catania l’ottava edizione del congresso di Chirurgia Endo-ginecologica

Aperta ieri presso il Mercury Hotel di Catania l’ottava edizione del Congresso Mediterraneo di Chirurgia Endo-ginecologica, organizzata dall’associazione ostetrici ginecologici ospedalieri Italiani (Aogoi) in collaborazione con il dipartimento materno-infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania. Nel pomeriggio, dopo una fase introduttiva, a dare il benvenuto ai numerosi professionisti arrivati da tutto il mondo è stato il professore Giuseppe Ettore, accompagnato per l’occasione dal direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti Nicola Colacurci, ordinario di ginecologia e ostetricia presso l’Università degli Studi della Campania, Elsa Viola, direttore del servizio Ecografia ostetrica ginecologica e diagnosi prenatale dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, nonché Enrico Vizza, direttore dell'Unità operativa complessa di Ginecologia oncologica, Irccs dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena Ifo Roma. A conclusione della giornata Giuseppe Ettore ha ringraziato il medico specialista catanese Armando Romeo, in forza al Research and Education Center for Obstetrics and Gynaecology dell’Università di Torino per il suo contributo alla chirurgia ginecologica laparoscopica.