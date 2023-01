Inaugurato un nuovo servizio di trasporto merci da Catania a Marcianise

Un nuovo servizio di trasporto merci per collegare due scali del Sud Italia: quello di Marcianise, in provincia di Caserta e quello di Catania Bicocca. A inaugurarlo è stato il Polo Logistica del Gruppo FS, che con le sue diverse società ha progettato e realizzato un collegamento tra i due terminal con sei treni a settimana. Convogli merci che viaggeranno lungo una rotta dove sono in crescita i volumi di merci come prodotti industriali, groupage, food & beverage e prodotti chimici.

Il nuovo servizio di trasporto del Gruppo FS, dunque, avvicina dal punto di vista della circolazione delle merci la Sicilia agli hub intermodali del Nord Europa, visto che il passaggio attraverso il terminal campano, consente alle merci un rilancio da e per l’isola attraverso i terminal di Milano Smistamento, Torino Orbassano, Busto Arsizio e Bologna Interporto. Si completa così il network intermodale nazionale e internazionale del Polo Logistica che collega la Sicilia con il Nord Italia e con l’Europa.

I sei viaggi settimanali del neonato servizio prevedono treni dalla capacità di trasporto di 1.100 tonnellate e lunghezza di 415 metri, composti da 22 piattaforme idonee al trasporto di casse mobili, container, contenitori cisterna per il trasporto di liquidi, gas e polveri oppure silocontainer, per il trasporto di silos contenenti materiali vari.