Inaugurato il nuovo ufficio postale in piazza Giovanni XXIII

È stato inaugurato l’ufficio postale di Catania 1 nella sua nuova sede in piazza Papa Giovanni XXIII, all’interno della stazione centrale del capoluogo etneo, alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei rappresentanti di Poste Italiane.

Situati all’interno dello storico edificio risalente alla seconda metà dell’Ottocento, i nuovi locali dell’Ufficio postale, distribuiti su due livelli, occupano una superficie di oltre quattrocento metri quadrati, di cui trecento al piano terra ospitano gli spazi aperti al pubblico. Dall’ingresso sulla grande piazza nel cuore della città etnea, si accede agli ambienti che hanno subito un profondo intervento di restyling e ammodernamento e una riorganizzazione degli spazi.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’apertura di importanti uffici di Poste Italiane all’interno di una stazione ferroviaria, caso unico in Italia, luogo di snodo per l’area metropolitana etnea. Di grande utilità per i cittadini, tanto più che la zona di viale Africa è in via di trasformazione nel breve periodo con la nascita della cittadella giudiziaria e nel medio termine con l’interramento dei binari e la riscoperta del fronte mare di Catania” - ha dichiarato il primo cittadino Enrico Trantino.

“Questa sede, che si aggiunge alla già ampia rete di 128 uffici postali nel Catanese, è la prima all’interno di una stazione ferroviaria e contribuisce in modo concreto al progetto di valorizzazione del territorio. Torna così disponibile un presidio importante di zona per i residenti del popoloso quartiere e i turisti. Inoltre il nuovo ufficio postale, completamente ristrutturato, prevede al suo interno due spazi distinti per i cittadini e propone un nuovo modo di fruire i servizi” – ha dichiarato la direttrice di filiale Catania 1 di Poste Italiane Lucia Buonomo.

L’ufficio postale di piazza Papa Giovanni XXIII dispone di due differenti sale al pubblico. Per le operazioni di sportello infatti è disponibile un’area con sei sportelli tra cui due postazioni con apposite sedute per i clienti. Un secondo ambiente ospita invece tre salette per la consulenza. La sede è inoltre priva di barriere architettoniche all’ingresso e dispone di uno sportello ribassato per rendere più agevole la fruizione dei servizi ai clienti diversamente abili. Sono stati realizzati anche importanti interventi di efficientamento energetico e innovazione tecnologica come gli impianti di illuminazione, dotati di lampade led a basso consumo e quelli di climatizzazione gestiti e controllati da remoto grazie a sistemi di “smart building”.

L’ufficio postale di Catania 1 è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, è dotato di Atm Postamat disponibile h24 sette giorni su sette, di gestore attese per la prenotazione del turno anche attraverso i canali digitali, oltre al collegamento wi-fi gratuito.