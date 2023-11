Inaugurato l'oratorio della parrocchia Santa Maria della Mercede in via Caronda

Inaugurato a Catania l’oratorio della parrocchia Santa Maria della Mercede, sita in via Caronda proprio nel centro storico della città. L’oratorio è stato intitolato ai coniugi Luigi e Maria Beltrame-Quattrocchi, proclamati beati da papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2001. L’oratorio rappresenta un punto sociale importante per la parrocchia, guidata da Padre Pasquale Munzone, che sta seguendo un’opera culturale strategica per riportare la parrocchia come centralità del quartiere nel solco tracciato già cinquant’anni fa da Mons. Santo Bellia.

All’inaugurazione hanno preso parte Mons. Salvatore Genchi, vicario generale diocesi di Catania e il primo cittadino Enrico Trantino. I ristrutturati locali offrono servizi di accoglienza e aggregazione di alta qualità, grazie anche all’innesto di un’amplificazione e di un proiettore multimediale, donati dal Rotary Club Catania, guidato dall’avv. Giuseppe Petino.

L’inaugurazione del centro è stata occasione per i più piccoli per trascorrere del tempo di qualità grazie alle attività di giochi e catechesi curate dalle suore della missione di fratel Biagio, in visita nella parrocchia da una settimana per educare ai valori della missione. Nel corso del momento conviviale in più si è sottolineato il valore della comunità parrocchiale come premessa di un domani migliore creato in maniera congiunta.

"Il centro pastorale - ha spiegato padre Munzone- è un luogo per tutti, per le famiglie, ma anche per l’accoglienza degli universitari attraverso la predisposizione di alloggi per dar loro ospitalità. Nell’oratorio, in particolare, i ragazzi potranno svolgere delle attività di crescita nel segno della fraternità per creare legami nella logica del camminare tutti insieme, attraverso un autentico cammino sinodale. L’oratorio parrocchiale sarà la casa tra le case, un luogo di accoglienza per sperimentare la gioia nello stare insieme".