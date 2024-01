Inaugurazione dell'anno giudiziario a Catania, Pennisi: "Buoni risultati ma poco personale"

“I buoni risultati, addirittura ottimi in alcuni settori, conseguiti nell'anno giudiziario da tutti gli Uffici del distretto e fin qui illustrati non possono fare dimenticare, o, peggio, indurre a sottacere, che sono stati ottenuti con risorse umane e materiali ridotte, in contesti logistici e tecnologici spesso precari". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello di Catania, Filippo Pennisi, nella relazione d'apertura dell'anno giudiziario.

"E neanche nella più deteriore, e non condivisa, visione aziendalistica del mondo della Giustizia statale sarebbe accettabile la pretesa alla pienezza di risultati laddove si registrassero - aggiunge- come nel nostro distretto, percentuali medie di scopertura di oltre il dodici per cento per l'organico di magistratura, di circa il venti per cento per il personale amministrativo e di quasi il cinquanta per cento per quell'altro personale, tecnico e amministrativo, che ancora oggi contribuisce, pur con tutti i limiti illustrati in questa relazione, a raggiungere gli obiettivi cui il Paese si è impegnato nell'ambito del Piano straordinario di Ripresa e Resilienza, approvato dagli organi comunitari nel corso del 2021 e che ha individuato, come principale linea d'intervento nel campo della giustizia, il potenziamento della struttura organizzativa denominata ‘ufficio per il processo’”.

"Consapevole che il lamentato disordine normativo deriva anche dalla complessità del momento politico e sociale - sottolinea Pennisi - l'Ordine giudiziario ha mantenuto e mantiene grande capacità di adattamento o, come oggi si usa dire, di resilienza, dimostrata dai buoni risultati conseguiti anche nel mezzo di tali disorientamenti normativi".

"Più preoccupanti e insidiosi - conclude - appaiono piuttosto altri tentativi di riforma, di tanto in tanto affioranti, e sono quelli che mirano a mettere in discussione principi costituzionali in materia di amministrazione della Giustizia, in parte coincidenti con quei principi generali la cui modifica ne lacererebbe il tessuto”.

Distefano (Coa): "Da avvocatura contributo di concretezza"

"L’Avvocatura vuole offrire un contributo di concretezza, scevro da pregiudizi e rivendicazioni di categoria, mi soffermerò su alcune specifiche questioni, prendendo le mosse dallo stato delle riforme avviate in questi anni e su quelle annunciate. È agevole rilevare che gli auspicabili risultati non possono essere conseguiti, attraverso l’introduzione di riforme che, nel momento stesso in cui vengono applicate, ispirano o postulano nuove riforme, piccoli innesti e ulteriori modifiche. Metodo questo che evoca la realizzazione di una “tela di Penelope”, lo ha detto il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Antonino Guido Distefano, stamani durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024

"Di certo, non è pensabile immaginare, come si è fatto con la riforma in materia penale, di ridurre la mole di sopravvenienze limitando le possibilità di impugnazione, perché tutto ciò inevitabilmente conduce a un sistema che penalizza i più deboli, con l’altrettanto inevitabile risultato di rendere sempre più lontano il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge", ha aggiunto Di Stefano

"Con lo stesso disfavore va letto il generalizzato ricorso alla trattazione scritta nel processo civile, che pure aveva avuto alcuni aspetti positivi, in relazione a udienze nelle quali poteva ritenersi utile tale modalità e, di norma, non determinante la trattazione in presenza. Abbiamo sempre affermato che dietro ogni fascicolo vi sono uomini e donne che agiscono per la tutela di diritti, spesso fondamentali, ma sembra che sia ormai loro precluso accedere alla presenza di chi li deve giudicare", ha sottolineato il presidente del Coa Catania.

"Non posso esimermi, infine, dal trattare il tema dell’edilizia giudiziaria nel Distretto, consapevole che la questione viene posta all’attenzione ogni anno e che si cerca di ovviare alle molteplici carenze mediante una fattiva e proficua collaborazione con gli uffici giudiziari. La cittadella giudiziaria, quantomeno a Catania, potrà determinare un punto di svolta. Tuttavia, oggi non può sottacersi che gli avvocati incontrano esasperanti difficoltà connesse ai limiti strutturali e logistici degli uffici giudiziari. Le sedi giudiziarie sono diverse, frammentate e spesso dislocate a notevole distanza tra loro, con intuibili disagi per addetti ai lavori e utenti, con carenze strutturali che a volte rendono particolarmente gravoso l’esercizio della professione".

"È importante continuare a porre all’attenzione dell’opinione pubblica queste criticità perché le speranze riposte nella realizzazione della nuova cittadella giudiziaria non possono essere trasformate in compiacimento per un risultato che, ben lungi dall’essere raggiunto, incontra ostacoli di ogni sorta", ha concluso il presidente Distefano.