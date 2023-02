Inaugurata a Biancavilla l'area di sgambamento per cani

Biancavilla fa un altro passo avanti per il benessere degli animali: d’intesa con le associazioni animaliste del territorio, stamattina è stata inaugurata l’area di sgambamento per cani all’interno della Villa Comunale. In tre hanno tagliato il nastro inaugurale: il sindaco Antonio Bonanno, l’assessore al randagismo Enza Cantarella e Giorgia Pennisi, già assessore al randagismo cui si deve l’avvio del progetto. L’area inaugurata oggi è di 400 metri quadri, in un ambiente riservato sul lato nord-ovest della villa comunale. L’area di sgambamento è una comoda soluzione che permette anche ai cani di correre e giocare liberi, da soli o in compagnia di altri cani, in uno spazio recintato ed esclusivamente dedicato a loro.

“Grazie all'inaugurazione di oggi - commenta l’assessore Cantarella - la nostra città ha un'area di sgambamento che permette una maggiore fruizione della nostra villa comunale e soprattutto un luogo in cui i nostri amici a 4 zampe possono divertirsi in piena sicurezza”.

L’area è dotata di attrezzature necessarie: un percorso ‘agility’ con passerella e slalom per far divertire gli animali. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza. I proprietari saranno attrezzati di paletta e sacchetti per raccogliere i bisogni che il cane lascia nell’area di sgambamento.

“La mia amministrazione ha sempre avuto un’attenzione particolare per l’universo animali. Abbiamo realizzato l’Oasi canina dove i randagi vengo ospitati in attesa di essere adottati. Oggi è stato proprio un meticcio, - Olaf - accompagnato dai volontari di ‘Dammi la Zampa, a tenere a battesimo il nuovo spazio. Periodicamente, inoltre, ci occupiamo della microchippatura dei cani e, quando è necessario, anche della loro sterilizzazione”. All’inaugurazione erano presenti, oltre ai volontari di ‘Dammi la Zampa’, anche le associazioni Gepa, Protezione Civile e Security.