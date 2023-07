Inaugurato a Gravina il busto artistico in onore del generale Dalla Chiesa

Questa mattina in via Salvatore Seminara a Gravina si è svolta l'inaugurazione della nuova area verde di sgambamento per gli amici a quattro zampe e del busto artistico dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Erano presenti: il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, il viceprefetto Paola Rizzo, in rappresentanza del Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il vicesindaco di Gravina Claudio Nicolosi, gli assessori Federica Ingaglio ed Enzo Santoro, i consiglieri comunali Tommaso Maltese, Mirko Marcantonio, Emanuele Mirabella e Salvatore Santonocito, i responsabili dell'ufficio di Gabinetto del sindaco Marco Rapisarda ed Agata Viola. E ancora: l'Arma dei Carabinieri nelle persone del Comandante della Compagnia di Gravina, Magg. Giuseppe Anobile, e del Comandante della locale Stazione Maresc. Magg. Aiut. Filippo Giustino, il Comm. Capo della Polizia di Stato Stefano Calà in rappresentanza del Questore di Catania, Vito Calvino, il Cap. della Guardia di Finanza Niccolò Prosperi. Inoltre: il Gen. Francesco Polizzi in rappresentanza dell' U.N.U.C.I. (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), la "Misericordia" di Gravina e l'associazione di volontariato di Protezione Civile "Giuseppe D'Arrigo".

Prima di tagliare il nastro il sindaco gravinese ha "ringraziato i numerosi presenti, autorità civili e militari e cittadini, per l'importanza della condivisione di questo importante momento comunitario che testimonia l'attenzione di questa Amministrazione ai bisogni della gente, specie dei più piccoli, destinazione tanto più importante perché situata in una zona ad intensa densità abitativa".

È stata quindi la volta dell'appuntato dei carabinieri Salvatore Favara, che in via Seminara risiede, il quale dopo essersi soffermato sulla genesi del progetto da lui stesso "a suo tempo proposto all'attenzione del sindaco e dell'assessore al ramo di allora, Enzo Santoro, che, vista la bontà del progetto, ne hanno subito data esecuzione, grazie anche al finanziamento di ditte e imprenditori locali privati che ne hanno contribuito alla realizzazione in qualità di sponsor" ha poi letto un toccante ed emozionante messaggio scritto dal dottor Nando Dalla Chiesa che, da lontano ha ringraziato "per aver contribuito la città di Gravina a tramandare il nome di mio padre specie fra le giovani generazioni".

Sono seguiti in successione gli interventi del Maggiore Anobile, del Comandante Capo Calà, del Capitano Prosperi, della dottoressa Rizzo e del Generale Polizzi, tutti concordi nel ribadire "l'importanza civica di momenti come questo di tributo in termini di memoria e testimonianza a chi ha adempiuto fino in fondo al proprio dovere".

Ha concluso il professor Antonio Aiello che oltre a presentare il Maestro scultore Vito Guardo, autore del busto artistico del Generale Dalla Chiesa e, del prof. Salvatore Fazio del liceo artistico "E. Greco" e i cui alunni hanno realizzato i coloratissimi disegni e murales artistici pure presenti nella nuova area, si è soffermato sulla biografia del concittadino gravinese Salvatore Seminara, vittima dell'attentato terroristico del 2 agosto 1980 a Bologna, ed al quale è dedicata la via in cui tale area si trova, oltre che di quelle Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo, Guardia scelta di polizia., assassinati il 3 settembre 1982 in via Carini a Palermo.