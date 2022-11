Acireale, inaugurato un campo di calcio a 5 costruito con i fondi del "Bilancio partecipato 2021"

Una folla gioiosa, composta in prevalenza da bambini, ha partecipato all’inaugurazione del campo di calcio a 5 costruito su via Emanuele Macrì, attraverso i fondi del “Bilancio partecipato 2021”, in linea con il progetto presentato da Antonino Russo e fortemente sostenuto dal consigliere comunale Salvo Messina, protagonista di un’azione incessante a tutela della zona in questione. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco, Stefano Alì, gli assessori al Bilancio, Francesco Coco, ed allo Sport, Fabio Manciagli, ed i consiglieri comunali Giuseppe D’Angelo e Martino Florio nonché lo stesso Salvo Messina che ha tagliato il nastro inaugurale.