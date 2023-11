Il centro Astalli inaugura "Casa Betania": ospiterà mamme e bambini migranti

Con l’intento di creare ponti e di agevolare il processo di integrazione dei migranti, il centro Astalli di Catania, in occasione dei venticinque anni di attività, il prossimo 18 novembre verrà inaugurata "Casa Betania", una struttura di proprietà dell’Arcidiocesi etnea. Sarà ora affidata ai volontari del centro per ospitare mamme e bambini migranti. "Una conquista necessaria - si legge in una nota del centro Astalli - per intervenire davanti a uno dei problemi più grandi di questi anni: l’emergenza abitativa. L’invito a partecipare all’inaugurazione e ai festeggiamenti dei venticinque anni del centro è rivolto alle cittadine e i cittadini con l’augurio di rendere tutti e tutte partecipi delle sfide che il centro affronta all’interno della città e far luce sul tema delle immigrazioni Vi aspettiamo alle ore 9 e 30 nel Salone Loyola della chiesa Santissimo Crocifisso dei miracoli (via Musumeci 106) dove racconteremo attraverso l’esperienza e le competenze degli ospiti le sfide che continuiamo ad affrontare sulla frontiera del mediterraneo".

Gli ospiti in sala saranno il docente di sociologia urbana dell’università di Catania Carlo Colloca, la coordinatrice di ricerca e soccorso in mare della nave Humanity 1 Viviana Di Bartolo, la socia Asgi e avvocata Humanity Giulia Crescini e l’avvocata del centro Astalli Catania Valeria Calabrese. A moderare l’incontro sarà il presidente del Centro, l’avvocato Riccardo Campochiaro. Alle 17 di sabato 18 ci sarà l’inaugurazione Casa Betania, in via in via Raciti numero 2. I locali, allestiti dalla Caritas Diocesana, verranno benedetti dal vescovo Monsignor Luigi Renna. La serata si concluderà con un rinfresco a suon di musica con il gruppo "Julutansaba".