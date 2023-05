Inaugurato il nuovo Centro di Raccolta rifiuti a Gravina

Il nuovo Centro Comunale di Raccolta di via Pietro Gobetti angolo via Filippo Corridoni a Gravina di Catania, è stato inaugurato stamane con un taglio del nastro che ha visto insieme il sindaco del comune di Gravina, Massimiliano Giammusso, l’assessore comunale all’Ambiente, Enzo Giuliano Santoro, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Gravina, Salvo Santonocito e, per la Dusty, il direttore tecnico Federico Magnano di San Lio e il direttore dell’Unità Territoriale Giuseppe Finocchiaro. Il centro sarà ufficialmente aperto ai cittadini dal prossimo 12 giugno, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, non solo per i residenti del comune di Gravina, ma anche di quelli delle zone limitrofe, secondo una modalità che spiega il direttore Finocchiaro: “Grazie alla tessera sanitaria sarà possibile identificarsi all’interno della nostra struttura e conferire i rifiuti in maniera comoda e intuitiva”. Il Centro infatti, grazie ad una segnaletica orizzontale e verticale ben strutturata, consente ai visitatori (utenze domestiche e non domestiche) di accedere e muoversi con semplicità per conferire i rifiuti.

Il servizio del nuovo CCR sarà aggiuntivo al porta a porta eseguito sul territorio da Dusty e riguarderà rifiuti attinenti uno specifico codice CER: apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), cellophane, rifiuti ingombranti voluminosi, metalli, pneumatici, toner, carta, elettrodomestici, lattine, piccoli scarti edili, plastica e polistirolo, vetro, cartone, indumenti, materiale legnoso, sfalci di potatura. Grazie a questa struttura comunale, dove sarà presente quotidianamente il personale Dusty, la raccolta differenziata potrà raggiungere nuove rilevanti percentuali, aggiunge Finocchiaro: “Sul territorio è stato raggiunto oltre il 71% di differenziata, ma grazie al nuovo CCR potremo aggiungere un ulteriore e importante + 7-8%. Numeri fondamentali in un percorso di rispetto dell’ambiente. Infine, per sensibilizzare la cittadinanza, una volta attivato il centro realizzeremo una serie di eventi informativi”.

Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, che ha così commentato l’evento: “Questa giornata segna un momento importantissimo per la nostra comunità. Finalmente, dopo tanti anni di attesa i gravinesi hanno il Centro Comunale di Raccolta. Quello che come amministrazione comunale ci eravamo prefissati all’inizio del mio mandato lo stiamo portando a termine. Un impegno costante che ci ha permesso di migliorare giorno dopo giorno la raccolta differenziata. Non per niente siamo ormai costantemente oltre la percentuale del 70%”. Sulla stessa linea d’onda gli assessori all’ambiente e ai lavori pubblici, Enzo Santoro e Salvo Santonocito: “Grazie a questa moderna struttura inevitabilmente la percentuale di differenziata migliorerà, per questo aspettavamo con trepidazione questa inaugurazione, che segna un momento importante per tutta la nostra comunità”.