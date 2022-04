Paternò, nuovi impianti di illuminazione in corso Marco Polo e piazza Nino La Russa

Nella giornata di domani mercoledì 13 aprile e sabato 16 aprile alle ore 19 si terranno rispettivamente le inaugurazioni del nuovo impianto di illuminazione di corso Marco Polo a Paternò, costituito da 33 corpi illuminanti a Led (mercoledì 13/04) e il nuovo impianto di illuminazione in piazza Nino La Russa: un sistema di 95 corpi illuminanti a Led che garantiranno una migliore visibilità nell’area e maggiore sicurezza grazie al sistema integrato di videosorveglianza (sabato 16/04).

Corso Marco Polo - L’intervento ha permesso di riqualificare la strada (1 km), in precedenza priva di illuminazione, che è ora servita da un impianto ad alta efficienza energetica che la renderà più sicura e fruibile dagli automobilisti garantendo il massimo del comfort visivo unito al maggior saving energetico possibile. Tale intervento si inserisce tra le attività previste dal contratto Consip Servizio Luce 3 tra l’Amministrazione Comunale di Paternò e City Green Light che ha già comportato la sostituzione in città di oltre 5.900 punti luce con sorgenti Led. Il progetto prevede anche diversi ampliamenti del sistema di pubblica illuminazione, tra le realizzazioni più recenti: 22 punti luce in Piazza San Francesco di Paola e 11 pali fotovoltaici per l’illuminazione di zone rurali in via Don Milani, via delle Arti e Mestieri, via Romiti. Il nuovo sistema ha permesso un abbattimento dei consumi energetici del 75% e ha consentito di realizzare un’illuminazione più efficace e soprattutto green al 100% perché utilizza interamente energia proveniente da fonti rinnovabili.

Piazza Nino La Russa - Grazie all’analisi automatica dei flussi video sarà possibile allertare le Autorità di Pubblica Sicurezza al verificarsi di specifici eventi in tempo reale permettendo di prevenire situazioni critiche o illeciti. Tale intervento si inserisce tra le attività previste dal contratto Consip Servizio Luce 3 tra l’Amministrazione comunale di Paternò e City Green Light che ha già comportato la sostituzione in città di oltre 5.900 punti luce con sorgenti Led.