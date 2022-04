Acireale, inaugurato questa mattina il "Mercatino di Pasqua"

Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Palmina Fraschilla, ha inaugurato stamani il "Mercatino di Pasqua" allestito dall`associazione "I Vulcanici", guidata da Angela Scalia, in collaborazione con il Centro "Autos" di Aci Sant'Antonio. Sede dell'evento, come per le edizioni passate, i locali del Distretto sanitario di via Martinez, dove è possibile visitare la mostra-mercato di prodotti artigianali, realizzati dagli utenti dello stesso sodalizio.

"Abbiamo avuto una madrina d'eccezione - ha osservato Angela Scalia - nella persona di Palmina Fraschilla, amica a noi cara, sempre presente quando si parla di dare sostegno a progetti di soggetti fragili e a cui va il nostro ringraziamento di vero cuore". Ancora una volta viene sottolineata l`attenzione dell'Amministrazione comunale nei confronti del mondo della disabilità, in sintonia con il Dipartimento di salute mentale che ospita l`evento.

"L'evento è significativo - ha osservato il vicesindaco Fraschilla - in quanto consente ai ragazzi coinvolti di esprimere al meglio le loro potenzialità. Dal punto di vista sociale crea solidarietà, aggregazione ed inclusione. Ha una valenza a 360 gradi, in quanto i ragazzi fragili vengono accompagnati nel loro percorso anche dai cosiddetti normodotati. Ancora una volta, dunque, l'associazione "I Vulcanici" riesce a cogliere nel segno, grazie anche al Dipartimento di salute mentale e di "Autos, protagonisti di un`iniziativa che merita forte apprezzamento".