Nasce il nuovo ambulatorio della Caritas, più spazi e medici volontari

Si è inaugurato stamattina, sabato 24 febbraio, il nuovo ambulatorio della Caritas Diocesana di Catania che amplia gli spazi e il numero dei medici a disposizione dei servizi già offerti dalla rete di accoglienza sanitaria, attiva dal 2016. La struttura, collocata in un’area autonoma e collegata all’Help Center della Stazione Centrale, nasce in seguito a un’attenta valutazione dei bisogni evidenziati dal Centro di Ascolto che negli ultimi anni ha registrato numeri di rilievo - circa 600 gli interventi tra visite e somministrazioni di farmaci nel triennio 2021/2023 - e quindi l’esigenza di realizzare un luogo maggiormente adeguato alle richieste e all’azione dei medici volontari. I locali sono concessi in comodato d’uso gratuito da Rete Ferroviaria Italiana SpA al Comune di Catania e sono stati ristrutturati e arredati grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica e al supporto manifestato dai tantissimi donatori privati.

Presente all’evento l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna. “L’ambulatorio sanitario - spiega -, armonicamente inserito all'interno di una struttura come l'Help Center, che già da anni si occupa di offrire accoglienza, ascolto, ristoro e sostentamento ai più bisognosi, costituisce un tassello importante, in continuità con la luminosa visione della speranza cristiana, che non si limita alla guarigione e al bene dell'anima, ma anche al corpo. E il corpo non è solo una mera custodia dell'invisibile; il corpo è fatto per abbracciare, per sorridere, per compiere il bene e godere della vita”. Proprio in tal senso, prosegue l’Arcivescovo, avere cura della “salute del corpo, come di quella dell'anima e dello spirito, significa provvedere integralmente al bene dei nostri fratelli, perché è con il corpo che viviamo e amiamo, che soffriamo e che proviamo piacere. È con il corpo che un giorno risusciteremo”.

L’evento arriva in un momento speciale dell’anno: “Inaugurare quest'oggi l'ambulatorio sanitario, in questo sabato prima della seconda Domenica di Quaresima, che ci consolerà con la visione di una futura trasfigurazione, - conclude Renna - significa coltivare la più bella speranza e prepararci, con i nostri piccoli passi, alla Risurrezione di Cristo”.

Grande soddisfazione è espressa dal direttore della Caritas Diocesana di Catania, don Nuccio Puglisi. “L'Help Center si allarga, si apre ad un nuovo capitolo della grande storia Caritas che, da cinquant'anni, anima la vita pastorale della nostra Arcidiocesi”. Una pagina di solidarietà che, evidenzia il direttore, racconterà “un giorno la storia di un piccolo ambulatorio sanitario, per piccoli e quotidiani interventi medicali di routine, dove medici generosi si misero al servizio di tanti assistiti, e questi nostri fratelli poterono incontrare una forma di amore ulteriore, che arrivasse all'anima attraverso la cura del corpo”. Un progetto che si “racconta al passato remoto, come se fosse già storia. E invece cominciamo oggi. Ma è il presente che realizza la storia, e il futuro ne è il riflesso nel tempo. Siamo quelli che altri hanno fatto prima di noi. Altri saranno ciò che facciamo oggi