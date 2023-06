Nuovo look per piazza Montana, domani l'inaugurazione

Domani mattina alle ore 10 il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai lavori pubblici, Fondi Ue e Sport Sergio Parisi consegneranno alla città il completamento di piazza Beppe Montana, nella zona di Trappeto Nord a San Giovanni Galermo, una estesa area urbana dedicata al commissario di polizia ucciso dalla mafia, riqualificata dal Comune in un’ottica polivalente, attrezzata e distinta in zone funzionali per attività sportive (calcetto, basket); parcheggio; spazi per il tempo libero.

Finanziato grazie al programma Pon Metro Catania 2014-2020 all’interno dell’Asse 6 (progetto “Transizione Green”) con una dotazione finanziaria pari a 1.015.000 euro, l’intervento punta a migliorare la qualità ambientale del contesto urbano, riducendo il degrado ambientale, l’inquinamento dell’aria e dei suoli urbanizzati. Il lavoro realizzato, rientra nel progetto dell’Amministrazione Comunale di Catania avviato due anni addietro per la riqualificazione di aree e piazze, denominato “Catania Spazio Sport”; il completamento di piazza Montana, infatti, è il primo che viene consegnato di un piano sta riguardando tredici piazze e spazi comunali, in cui sono in fase di completamento lavori di rigenerazione urbana aventi le stesse finalità.