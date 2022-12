Mercoledì 4 gennaio sarà inaugurata la piazzetta di Ognina dedicata a Giambattista Scidà

Il 4 gennaio alle ore 10 sarà inaugurata la piazzetta di Ognina intitolata a Giambattista Scidà, già Presidente del Tribunale per i minorenni. Quasi due anni fa la commissione toponomastica aveva stabilito l’intitolazione della piazza, su proposta del consigliere M5s Graziano Bonaccorsi, che aveva fatto sue le richieste di cittadini e associazioni. Intoppi burocratici e il commissariamento del Comune hanno fatto slittare i tempi.

"Scidà fu tra i pochissimi - si legge nella nota di M5S Catania - che sfidò pubblicamente il sistema di potere catanese. Denunciò con coraggio, fino agli ultimi giorni di vita, la malamministrazione di tutti i settori della sfera pubblica e gli intrecci tra mafia, imprenditoria, politica, stampa e parte della magistratura. Suo il merito di aver fatto esplodere gli scandali del Caso Catania. Da giudice minorile tutelò e difese sempre i ragazzi poveri della “Catania dannata”, figli incolpevoli della “Catania matrigna”, che aveva saccheggiato le risorse pubbliche ed era l’unica responsabile del degrado dei ceti svantaggiati. Combatté battaglie solitarie, isolato e ostacolato dal sistema, il “geroglifico maligno” che - come diceva lui - uccide chi vuole leggerlo e decifrarlo per il pubblico. Ma il suo nome non sarà mai condannato alla “damnatio memoriae“ da lui spesso citata: piazzetta Scidà è la testimonianza che i catanesi onesti non dimenticano e conserveranno sempre il ricordo del giudice galantuomo. Le sue denunce, sempre attuali, sono un monito e un modello per tutti: precorrendo i tempi, Scidà aveva già puntato il dito anche su temi come il dissesto o l’ex Palazzo delle Poste. La sua scomparsa gli ha risparmiato l’ulteriore scempio subito dalla città negli ultimi anni".