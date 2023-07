Incendi, il Codacons propone una taglia di 50 mila euro per scovare i piromani

Mettere una taglia di 50mila euro a piromane. È la proposta avanzata a Comuni e Regione Siciliana dal segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, che in una nota osserva come siano "troppi gli ettari di bosco andati in fumo a causa di incendi dolosi che ogni anno con straordinaria puntualità distruggono un patrimonio boschivo che si assottiglia sempre di più".

Tanasi ritiene "necessaria una collaborazione tra cittadini e istituzioni affinché i colpevoli possano interrompere queste azioni di disastro ambientale e rendere più facile il lavoro degli uomini della Forestale impegnati come sempre in prima linea rischiando la propria vita.

"Sembra superfluo ricordare - afferma Tanasi - che i responsabili devono essere puniti con severità e bisogna far di tutto per porre un argine al fenomeno. Per questo propongo che Comuni e Regione Siciliana mettano una taglia di 50mila euro a piromane, offrendo i soldi a chi riesce a permetterne l'identificazione, con successiva pena". Tanasi conclude annunciando che il Codacons si costituirà parte civile nei processi che si celebreranno contro i piromani, volendo in tal modo "sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché ognuno faccia la propria parte nella lotta a questa subdola e pericolosa forma di criminalità".