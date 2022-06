Emergenza incendi, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco: evacuate abitazioni a Grammichele

Continua il "bollettino" incendi che, a causa anche delle elevate temperature, cresce giorno dopo giorno. Oggi, infatti, sono stati in tutto 74 gli interventi svolti nel territorio provinciale di Catania dai vigili del fuoco. In particolare, si tratta di 41 interventi per incendio di sterpaglie. Come precisano i vigili del fuoco, sono stati chiusi 7 interventi ad Acireale, Catania, Belpasso , Santa Maria di Licodia, Bronte, Palagonia e Grammichele.

Proprio a Grammichele è in corso un vasto incendio di vegetazione e bosco in contrada Canale che ha richiesto l'evacuazione precauzionale di abitazioni isolate in prossimità del fronte di fuoco. Una bottiglia di GPL tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta. Impegnate squadre dei vigili del fuoco a terra del distaccamento volontari di Vizzini, in supporto la squadra boschiva di Catania, Protezione Civile. Le fiamme hanno interessato anche le linee elettriche ( contattata Enel ). Sul posto stanno intervenendo due elicotteri della forestale e un Canadair.