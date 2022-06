Catania e provincia nella morsa degli incendi: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Un'altra giornata di passione per i vigili del fuoco, impegnati, in queste ore, in tutto il territorio di Catania e provincia. Sono 25 finora gli interventi registrati dal comando provinciale. L’intervento di rilievo, attualmente ancora in corso e dove sono impegnate più squadre, è in zona San Gregorio e precisamente in via Sciarone. Quattro sono i roghi di sterpaglie in zona Acireale, nove in zona Belpasso Paternò e Adrano, tre interventi in zona Catania e quattro in zona Caltagirone e Mineo.