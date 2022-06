Roghi di sterpaglie a Catania e provincia: allerta rossa per rischio incendi

Sono diversi gli incendi di vegetazione e sterpaglie, sia a Catania che nella provincia etnea. Il forte caldo di oggi, infatti, non aiuta. Numerose le segnalazioni e i vigili del fuoco del comando provinciale sono impegnati, in queste ore, in ben 29 interventi. L'intervento di rilievo dove sono impegnate più squadre è in zona San Giovanni Galermo e precisamente in via Villa Flaminia. Cinque sono i roghi di sterpaglie nella zona di Gravina di Catania, quattro nella zona di Belpasso, quattro a Catania Centro, due a Misterbianco, tre ad Aci San Filippo, in particolare in via Elemosina. E domani è prevista un'allerta arancione in tutta la Sicilia per le ondate di calore. E di attenzione rossa per rischio incendi nella Sicilia sud-est, nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. E' il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale.