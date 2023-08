Incendi, il consigliere comunale Cardello chiede di mettere in sicurezza le zone a rischio

Prevenzione prima che sia troppo tardi. Dopo l’emergenza vissuta a fine luglio il consigliere comunale Andrea Cardello, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, invita il Sindaco e agli assessori preposti ad apportare tutti gli opportuni provvedimenti per garantire un’estate sicura a catanesi e turisti.

“I roghi di vaste dimensioni hanno messo in ginocchio interi quartieri- afferma Cardello- per queste ragioni nel mese di agosto e settembre non bisogna abbassare l’attenzione ma, al contrario, vuol dire moltiplicare gli sforzi verso un’azione precauzionale adeguata. Il Sindaco si è già attivato il tal senso ma è fondamentale continuare a monitorare le zone maggiormente a rischio”.

Oltre alla fascia esterna con le aree rurali di Nesima, San Giorgio, Librino, Barriera e Canalicchio la mappa dei rischi incendi riguarda pure il viale Lainò, la circonvallazione, via Vincenzo Giuffrida, Corso dei Martiri, viale della Regione, viale Kennedy, viale Vittorio Veneto, viale Africa, via Colombo. Stesso discorso per i grandi parchi cittadini che, troppe volte, nascondono discariche abusive piene di materiali infiammabili.