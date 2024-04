Protezione civile, al via le richieste di contributo risarcitorio gli per incendi del luglio 2023

Il Dipartimento regionale della Protezione civile, con l’Ufficio del Commissario delegato, ha disposto i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore a partire dal 23 luglio 2023” con l'avvio della ricognizione e della presentazione delle schede per l'accesso ai contributi previsti.

Sul sito www.comune.catania.it, nella sezione protezione civile è possibile consultare la disposizione della Regione e scaricare la specifica modulistica da compilare e presentare al Comune entro il 7 maggio 2024.

Le schede saranno sottoposte a valutazione per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici all'indirizzo e-mail protezionecivile@comune. catania.it o ai numeri di telefono: 095/7425147 – 095/7425148.