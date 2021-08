Incendi, il Comune pubblica l'avviso: 3 mila euro a chi ha subito danni a casa

Dopo i roghi l'ente ha emanato l'avviso per ricevere un sostegno economico. Si può presentare istanza di aiuto economico presso la direzione Famiglia e Politiche Sociali in via Dusmet 141

Al fine di far fronte al disagio abitativo di diversi nuclei familiari coinvolti nei recenti incendi che hanno colpito la città di Catania, l'amministrazione comunale, ha ufficializzato che si può presentare istanza di aiuto economico presso la Direzione Famiglia e Politiche Sociali in Via Dusmet 141 Catania nei seguenti giorni: 12 Agosto, 19 Agosto, 26 Agosto, 2 Settembre e 9 Settembre 2021 dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15:30 alle ore 17 20 Agosto, 27 Agosto e 3 Settembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12.

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: di essere residenti nel Comune di Catania; di non essere proprietari di altri immobili, compresi tutti i componenti del nucleo familiare; di essere in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità competenti, attestante il danno subito all'abitazione; certificazione ISEE in corso di validità. Sul sito internet del Comune di Catania oltre all’avviso è anche disponibile lo schema di domanda.

Per informazioni si può an contattare l'Agenzia per la Casa al seguente numero di telefono: 095/7422692 da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 oppure tramite email all'indirizzo: habito.agenziacasa@comune. catania.it

L'annuncio del contributo alle famiglie sfollate era già stato dato domenica scorsa dal sindaco Salvo Pogliese, il quale, dopo un sopralluogo in via Leotta, una zona cittadina martoriata dagli incendi, dove diverse famiglie sono state fatte evacuare, aveva reso noto, d’intesa con l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, un contributo di sostegno di tremila euro, per casi di comprovata necessità, sulla scorta della modifica al regolamento per l’assistenza economica deliberato nei mesi scorsi dal consiglio comunale.