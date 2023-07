Belpasso, il Sindaco Caputo contro i piromani: "Il 98% degli incendi è doloso"

"Sono state giornate intense. Abbiamo dovuto fare i conti prima con i blackout di energia elettrica, poi con gli incendi e infine con i problemi idrici". E' quanto dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo in merito alle vicende degli ultimi 10 giorni. Belpasso è stata infatti interessata da diversi blackout che per alcuni quartieri hanno raggiunto persino le 120 ore. Come pure si sono verificati diversi incendi che hanno distrutto abitazioni private e danneggiato parte di una conduttura idrica che dal pozzo Difesa si collega al serbatoio S. Anna di Belpasso, creando disagi per diverse zone. "Stiamo andando ora verso la normalizzazione per quel che riguarda la fornitura di energia elettrica. Ci sono ancora gruppi elettrogeni ma stanno realizzando i lavori definitivi di riparazione dei guasti e stanno gestendo tutte le segnalazioni residue. Non spetta a me valutare cause e responsabilità – continua il sindaco - di sicuro rimane il ricordo di giorni frenetici e spesso drammatici dove io, insieme a tutti i miei colleghi, siamo rimasti sul fronte provando a gestire le segnalazioni che provenivano dai cittadini e trovando i canali di comunicazione diretti con i responsabili Enel".

"Sul fronte incendi mi preme dire che nel 98% dei casi sono a opera dell'uomo. Il forte caldo, ma soprattutto il forte vento, hanno creato la situazione perfetta per questi criminali. Si sono create circostanze nelle quali non c'erano più squadre dei vigili del fuoco a sufficienza, non bastavano i mezzi. Ho personalmente assistito alla distruzione di due case e ho partecipato allo spegnimento di tanti fuochi, col supporto dei nostri volontari che hanno svolto un lavoro fondamentale". "In ultimo -conclude - vorrei ricordare che i blackout non hanno interessato solo le utenze private ma anche gli impianti di sollevamento dei pozzi d’acqua che servono i nostri territori. Niente luce significa impossibilità di prelevare l’acqua e immetterla nei canali. Inoltre un incendio ha distrutto circa 150 metri di condotta idrica dell’azienda che si occupa di distribuire la risorsa: Acoset SpA. L’azienda, in tempi record, è riuscita a riparare i danni subìti dall’incendio purtroppo però – ancora - occorre l’intervento sugli sfiati per consentire di lavorare a pieno regime".